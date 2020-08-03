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«Все, что нужно знать о хейтерах». Дзюба показал жену президента США и ее критика

19:58
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба опубликовал новую сторис в Instagram. 31-летний футболист показал, как выглядят Мелания Трамп, жена президента США Дональда Трампа, и ее критик, редактор журнала Vogue Линн Егер.

«Все, что нужно знать о хейтерах», — написал в Instagram Дзюба.

В сезоне-2019/20 нападающий провел 37 матчей за «Зенит», забил 21 гол и сделал 18 результативных передач. Вместе с сине-бело-голубыми стал чемпионом России и завоевал Кубок страны.

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