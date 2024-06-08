Российским клубам предложен вратарь «Фортуны» Веррипс

Ряду российских клубов предложены услуги вратаря «Фортуны» Майкла Веррипса, утверждает «РБ Спорт».

По данным источника, 27-летний голландский голкипер готов разорвать контракт с клубом Эредивизи ради перехода в одну из российских команд. В Россию Веррипс может приехать в качестве свободного агента, что облегчит процесс оформления трансфера.

В сезоне-2023/24 Веррипс провел 24 матча за «Фортуну» во всех турнирах, пропустил 35 голов и шесть раз сыграл на ноль.