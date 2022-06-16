Крицюк после ухода из «Зенита» подпишет контракт с португальским клубом

Вратарь «Зенита» Станислав Крицюк после ухода из петербургского клуба подпишет контракт с клубом из Португалии, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, контракт с новым клубом будет подписан в начале июля.

Отмечается, что этот клуб выступит в еврокубках от Португалии в следующем сезоне.

Напомним, что Крицюк покинет «Зенит» 30 июня. Вратарь и петербургский клуб совместно договорились о досрочном расторжении соглашения, которое было рассчитано до 2023 года.