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Крицюк после ухода из «Зенита» подпишет контракт с португальским клубом

Карен Саркисян
Корреспондент
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Вратарь «Зенита» Станислав Крицюк после ухода из петербургского клуба подпишет контракт с клубом из Португалии, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, контракт с новым клубом будет подписан в начале июля.

Отмечается, что этот клуб выступит в еврокубках от Португалии в следующем сезоне.

Напомним, что Крицюк покинет «Зенит» 30 июня. Вратарь и петербургский клуб совместно договорились о досрочном расторжении соглашения, которое было рассчитано до 2023 года.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4727339-stanislav-kricyuk-posle-uhoda-iz-zenita-podpishet-kontrakt-s-portugalskim-klubom.html
Станислав Крицюк
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2
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
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 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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 1 : 2
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Динамо – Сочи
 1 : 5
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Краснодар – Ахмат
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Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
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