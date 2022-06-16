Колосков назвал уход Кержакова из «Нижнего Новгорода» странным решением

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на уход Александра Кержакова с поста главного тренера «Нижнего Новгорода».

«Со стороны легко рассуждать, но бессмысленно. Неизвестна ситуации внутри команды, отношения с руководством клуба. Думаю, что Кержаков имеет тренерское призвание и талант. Он хочет работать тренером. Сейчас у многих бывших футболистов нет этого желания, они пробуют и бросают. В каждой команде у Саши получалось поставить игру и добиться каких-то результатов. Для меня как для человека, который смотрит со стороны, его уход из клуба — странное решение. Потому что у нас колоссальный дефицит тренеров, а у него есть задатки, чтобы превратиться в тренера высокого уровня», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Кержаков возглавлял «Нижний Новгород» с июня 2021 года. Вместе с командой он занял 11-е место в Тинькофф РПЛ-2021/22 с 33 очками в 30 матчах.