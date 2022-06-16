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Колосков назвал уход Кержакова из «Нижнего Новгорода» странным решением

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на уход Александра Кержакова с поста главного тренера «Нижнего Новгорода».

«Со стороны легко рассуждать, но бессмысленно. Неизвестна ситуации внутри команды, отношения с руководством клуба. Думаю, что Кержаков имеет тренерское призвание и талант. Он хочет работать тренером. Сейчас у многих бывших футболистов нет этого желания, они пробуют и бросают. В каждой команде у Саши получалось поставить игру и добиться каких-то результатов. Для меня как для человека, который смотрит со стороны, его уход из клуба — странное решение. Потому что у нас колоссальный дефицит тренеров, а у него есть задатки, чтобы превратиться в тренера высокого уровня», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Кержаков возглавлял «Нижний Новгород» с июня 2021 года. Вместе с командой он занял 11-е место в Тинькофф РПЛ-2021/22 с 33 очками в 30 матчах.

Александр Кержаков
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
0
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 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
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Н. Новгород – Зенит
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Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
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 4 : 0
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Гамид Агаларов

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Дмитрий Полоз

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Ростов

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П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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Горан Чаушич

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