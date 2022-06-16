Колосков — о Галактионове: «Остается пожелать, чтобы он реализовал свой тренерский потенциал»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на назначение Михаила Галактионова на пост главного тренера «Нижнего Новгорода».

«Галактионов — хороший и опытный тренер, который уже добился определенных результатов. Но клуб есть клуб. Это совсем другая работа. Остается пожелать, чтобы он реализовал свой тренерский потенциал», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Контракт с 38-летним специалистом рассчитан на два года. Также отмечается, что Галактионов будет совмещать работу в «Нижнем Новгороде» и в молодежной сборной России.