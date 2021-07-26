Стала известна сумма, за которую «Ахмат» выкупит у «Спартака» полузащитника Тимофеева
16:18
Как стало известно «СЭ», «Ахмат» выкупит у «Спартака» полузащитника Артема Тимофеева. Сумма трансфера составит 800 тысяч евро.
Ранее 27-летний хавбек выступал за грозненцев на правах аренды. В минувшем сезоне Тимофеев в общей сложности провел 30 матчей, забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач.
Его контракт с красно-белыми действуют до 30 июня 2022 года.
(Тимофей Клочков)
Читайте также
«Надеюсь, у нас будет шанс на реванш с США». Российские баскетболистки-близнецы обещают бороться в Токио за медали
15
Зачет
vs
3
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю