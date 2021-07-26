Стала известна сумма, за которую «Ахмат» выкупит у «Спартака» полузащитника Тимофеева

Как стало известно «СЭ», «Ахмат» выкупит у «Спартака» полузащитника Артема Тимофеева. Сумма трансфера составит 800 тысяч евро.

Ранее 27-летний хавбек выступал за грозненцев на правах аренды. В минувшем сезоне Тимофеев в общей сложности провел 30 матчей, забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач.

Его контракт с красно-белыми действуют до 30 июня 2022 года.

(Тимофей Клочков)