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Сегодня, 11:31

Помазун: «Потихоньку адаптируюсь в «Спартаке». Самое главное сейчас набрать форму»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Вратарь «Спартака» Илья Помазун рассказал об адаптации в новой команде.

— Как осваиваетесь в «Спартаке»? Привыкли к цветам?

— К цветам привык. Всегда были какие-то яркие цвета у моих команд. Потихоньку адаптируюсь, провел сегодня третью тренировку. Коллектив встретил отлично. Самое главное сейчас набрать форму.

— Как много нужно времени на адаптацию?

— Надеюсь, что получится сыграть в нескольких матчах, чтобы максимально адаптироваться. Но мне сначала нужно набрать оптимальную форму, потому что пропустил долгое количество времени. Был без тренировок с командой.

— Ваш отец играл за «Спартак», какое напутствие он вам дал перед переходом?

— Конкретных напутствий не было, пожелал удачи. Сказал, чтобы с первой тренировки спокойно готовился. Советы будут по ходу выступления.

— Насколько сильно отец повлиял на развитие вашей карьеры?

— У меня было много классных тренером. Отец подсказывал как лучше действовать на детско-юношеских турнирах, потом после игр РПЛ созванивались. Подсказывал какие недочеты у меня в игре. Мы всегда ведем диалог на счет моих игр.

Илья Помазун
ФК Спартак (Москва)
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«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
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