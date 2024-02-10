Вратарь «Сочи» Гойло: «Причина, по которой я не поехал на сборы, связана с защемлением нерва»

Вратарь Гойло рассказал, почему не поехал на сборы с «Сочи»

Вратарь «Сочи» Никита Гойло, который играет за клуб на правах аренды из «Зенита», рассказал, почему не поехал на сборы с командой.

«Причина, по которой я не поехал на сборы с командой, связана с защемлением нерва, от чего был сильный дискомфорт и тренерским штабом было принято решение оставить меня восстанавливаться в Сочи по программе реабилитолога. Процесс не быстрый и кропотливый, но все идет по плану, скоро буду в строю», — сказал Гойло.

В текущем сезоне 25-летний голкипер сыграл за «Сочи» 10 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 30 голов.