Пареха: «Для такого великого клуба, как «Спартак», задача выиграть ставится всегда»

Бывший защитник «Спартака» Николас Пареха в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего Кубка Легенд в составе красно-белых.

— С нетерпением ждем вас на Кубке Легенд. С какими мыслями вы едете на этот турнир?

— Это великолепный турнир, где у нас есть возможность встретиться со многими старыми знакомыми — бывшими игроками, которые также любят футбол. Формат турнира очень хорош, для меня участие в Кубке Легенд — приятный опыт. Помню, как приезжал сюда в прошлом году, тогда все прошло на высшем уровне.

— Против кого вы бы хотели сыграть больше всего?

— Мне не так хорошо известны составы, но знаю, что там будет играть мой друг Кевин Кураньи.

— Для вас соперничество «Спартака» с «Динамо», «Локомотивом» и «Зенитом» по накалу будет таким же, как в РПЛ?

— Не думаю, потому что физически мы не такие сильные. Конечно, это соревнование, но прежде всего люди, которые приходят на этот турнир, хотят развлечься, а также посмотреть на игру кумиров прошлых лет. Ведь многие из нас оставили большой след в истории российского футбола.

— Для вас принципиально выиграть турнир?

— Повторюсь, точно не знаю составы соперников, но для такого великого клуба, как «Спартак», задача выиграть ставится всегда. Однако главное самим получить удовольствие, а еще сделать так, чтобы публике все понравилось.

Аргентинский футболист выступал в московском клубе с 2010 по 2014 год, включая годичную аренду в «Севилью». В составе красно-белых он стал серебряным призером чемпионата России.