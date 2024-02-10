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10 февраля, 10:10

Пареха: «Для такого великого клуба, как «Спартак», задача выиграть ставится всегда»

Пареха хочет выиграть Кубок Легенд в составе «Спартака»
Микеле Антонов
Корреспондент
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Николас Пареха.
Фото Антон Сергиенко, «СЭ»

Бывший защитник «Спартака» Николас Пареха в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего Кубка Легенд в составе красно-белых.

— С нетерпением ждем вас на Кубке Легенд. С какими мыслями вы едете на этот турнир?

— Это великолепный турнир, где у нас есть возможность встретиться со многими старыми знакомыми — бывшими игроками, которые также любят футбол. Формат турнира очень хорош, для меня участие в Кубке Легенд — приятный опыт. Помню, как приезжал сюда в прошлом году, тогда все прошло на высшем уровне.

— Против кого вы бы хотели сыграть больше всего?

— Мне не так хорошо известны составы, но знаю, что там будет играть мой друг Кевин Кураньи.

— Для вас соперничество «Спартака» с «Динамо», «Локомотивом» и «Зенитом» по накалу будет таким же, как в РПЛ?

— Не думаю, потому что физически мы не такие сильные. Конечно, это соревнование, но прежде всего люди, которые приходят на этот турнир, хотят развлечься, а также посмотреть на игру кумиров прошлых лет. Ведь многие из нас оставили большой след в истории российского футбола.

— Для вас принципиально выиграть турнир?

— Повторюсь, точно не знаю составы соперников, но для такого великого клуба, как «Спартак», задача выиграть ставится всегда. Однако главное самим получить удовольствие, а еще сделать так, чтобы публике все понравилось.

Аргентинский футболист выступал в московском клубе с 2010 по 2014 год, включая годичную аренду в «Севилью». В составе красно-белых он стал серебряным призером чемпионата России.

Николас Пареха. «Финансово «Зенит» на ступень выше всех, поэтому другие должны действовать умно». Интервью экс-защитника «Спартака» Парехи

Николас Пареха
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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П
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