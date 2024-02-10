Павленко: «Без еврокубков отношение к РПЛ немного нивелируется»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Павленко высказался о текущем сезоне РПЛ.

«По интриге этот сезон в РПЛ — самый интересный по интриге. Но мы все же остаемся без еврокубков. Поэтому и отношение к чемпионату России немного нивелируется. Жалко, что наши команды, которые достойны выступать в Европе, отстранены», — приводит слова Павленко Legalbet.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок.

После 18 туров РПЛ в таблице лидирует «Краснодар» (38 баллов), следом расположился «Зенит» (36 очков), тройку замыкает «Динамо» (32).