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Сегодня, 16:07

Медведев: «Конечно, «Ростов» должен быть выше 10-го места»

Алина Савинова
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Вратарь «Ростова» Никита Медведев высказался о результатах команды в первой части сезона РПЛ.

«10-е место — не то, куда мы стремимся. Конечно, мы должны быть выше. Но на данный момент «Ростов» занимает эту позицию: мы допустили определенные ошибки, которые нужно будет во второй части сезона исправить, и как можно выше подняться. Будем работать над этим», — приводит «РБ Спорт» слова Медведева.

Также он ответил на вопрос, какие цели стоят перед «Ростовом» будущей весной.

«Подняться как можно выше. Мы идем на низком месте. Нужно идти от игры к игре. Надо не допускать тех ошибок, которые были в первой части чемпионата», — добавил вратарь.

«Ростов» набрал 21 очко в 18 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. В 19-м туре команда Валерия Карпина дома сыграет против «Крыльев Советов». Встреча запланирована на 3 марта.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-medvedev-konechno-rostov-dolzhen-by-t-vy-she-10-go-mesta/
Никита Медведев
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ФК Ростов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
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Пари НН – Факел
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