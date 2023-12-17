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Сегодня, 16:08

Тукманов оценил назначение Морено в «Сочи»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал назначение Роберта Морено главным тренером «Сочи».

«Сочи» 15 декабря объявил о назначении Морено. 46-летний специалист подписал долгосрочный контракт с клубом.

«Я думаю, что если бы назначили отечественного специалиста, то эффект был бы от его работы выше, чем от работы испанского специалиста. Смотря какую задачу перед ним ставят владельцы клуба. Если они хотят играть вдолгую, условно на 5-6 лет, тогда может быть, это оправдано. А если же они хотят спасти ситуацию и вытащить команду с последнего места, тогда это бессмысленно. Здесь надо понимать, под какую задачу взяли этого тренера», — цитирует Тукманова «Евро-Футбол.Ру».

Морено работал в тренерском штабе сборной Испании с июля 2018 года, с марта по июнь 2019 года он был исполняющим обязанности главного тренера национальной команды, а с июня по ноябрь 2019 года возглавлял испанцев.

Также испанец тренировал «Гранаду» и «Монако». Кроме того, он работал в тренерских штабах «Сельты», «Барселоны» и «Ромы».

После 18 туров сочинцы с 11 очками занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Футбол
ФК Сочи
Александр Тукманов
Роберт Морено
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