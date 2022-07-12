Худяков о задачах «Локомотива» на сезон: «Попадание в тройку, борьба за чемпионство»

Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков рассказал, какой результат в предстоящем сезоне будет успешным для команды.

«Конечно, попадание в тройку, борьба за чемпионство. Потому что «Локомотив» — это клуб, который не ставит перед собой минимальных задач. Всегда хотим только максимальных успехов», — приводит слова Худякова «Известия».

В минувшем сезоне «Локомотив» занял шестое место в чемпионате России. 18-летний Худяков провел 15 матчей за московский клуб, в которых пропустил 26 мячей и 4 раза сыграл на ноль.