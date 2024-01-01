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Вратарь «Крыльев Советов» Фролов назвал самого трудолюбивого игрока в команде

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Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов с юмором ответил на вопрос, кто в самарской команде является самым работоспособным футболистом.

«Кто самый работоспособный в «Крыльях»? Очевидно, что я, у кого хотите спросите. Самый большой объем работы выполняю на тренировках, на матчах и в столовой (смеется)», — приводит Legalbet слова Фролова.

В первой части сезона 35-летний вратарь провел за «Крылья» 1 матч в Кубке страны.

После 18 туров «Крылья Советов» с 29 очками занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая на девять очков от лидирующего «Краснодара».

Источник: legalbet.ru
Евгений Фролов
ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Бенхамин Гарре

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Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Локомотив

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И К Ж
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Виктор Александров

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