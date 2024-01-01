Сергей Карасев: «Поменьше негатива и побольше позитива, и будьте здоровы в новом году»

Арбитр ФИФА Сергей Карасев оценил уровень российских судей и обратился с пожеланиями к любителям футбола.

«У нас говорят: все плохо, уровень падает, судьи плохие, да вообще все плохо, — приводит «РБ Спорт» слова Карасева. — Нет, это далеко не так! Но привыкли люди искать везде негатив... Так что желаю поменьше негатива и побольше позитива, и будьте здоровы в новом году».

Также он резко высказался об инциденте в Турции: президент клуба избил судью после матча.

«Это ужас, просто ужас. Даже комментировать не хочу», — сказал Карасев.