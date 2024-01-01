Стадион «Спартака» переименован в «Лукойл Арену»

Домашний стадион «Спартака» «Открытие Банк Арена» переименован в «Лукойл Арену», сообщает пресс-служба клуба.

Стадион красно-белых был введен в эксплуатацию в 2014 году и получил название «Открытие Арена». С 2021 года он назывался «Открытие Банк Арена» в рамках соглашения, срок которого истек в конце 2023-го.

«Переименование стадиона в «ЛУКОЙЛ Арену» — часть долгосрочной стратегии компании по развитию клубной инфраструктуры «Спартака», — сказано в сообщении клуба.

После 18 туров РПЛ «Спартак» набрал 30 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице.