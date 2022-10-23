Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:42

Митрюшкин: «8 поражений «Химок»? Надо дальше тренироваться и работать, перестройка идет»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Вратарь «Химок» Антон Митрюшкин прокомментировал неудачную серию клуба после поражения от «Спартака» (0:5) в 14-м туре РПЛ.

Команда проиграла 8 последний матчей в чемпионате России.

«8 поражений? Надо дальше тренироваться и работать. Вы же видите, какая перестройка идет. Главный тренер говорил, что ищет новый стиль для команды. Я работаю на каждой тренировке, готовлюсь и жду своего шанса.

Стиль Гогниева? Последние два года я работал в Германии, там такое приветствуется. Спартак Артурович это знает. Уверен, что шанс будет. Не жалею, что перешел в «Химки». Я работаю», — сказал Митрюшкин.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 9 очков.

Антон Митрюшкин
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Это чистый грабеж!» Бойцы UFC в шоке от решения судей в поединке Яна и О'Мэлли
Первый ассист Миранчука в новой команде! Помог прервать «Торино» ужасную серию
Саркози раскритиковал следующую на «буксире у США» Европу
СБУ подтвердила задержание главы «Мотор Сич» Богуслаева
Минобороны показало боевые вылеты штурмовиков Су-25 ВКС России в рамках СВО
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 14-й тур: «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Динамо» и другие матчи
Маслов отреагировал на то, что его празднование гола в ворота «Химок» сравнили с празднованием Криштиану Роналду
Юран: «Как исправлять ситуацию в «Химках»? Это точно не ко мне»
Джикия рассказал, что попросил замену в матче с «Химками» из-за небольшой травмы
«Ахмат» — «Торпедо»: Конате открыл счет в матче в конце первого тайма
Андрей Федун рассказал, войдет ли он в новый состав совета директоров «Спартака»
Андрей Федун отреагировал на разгром «Химок»: «У «Спартака» на поле было 10 россиян. Это же прекрасно!»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Андрей Федун отреагировал на разгром «Химок»: «У «Спартака» на поле было 10 россиян. Это же прекрасно!»

Андрей Федун рассказал, войдет ли он в новый состав совета директоров «Спартака»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
7
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
8
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 10
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 14 1 2
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости