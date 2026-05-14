Лунев — о новом контракте: «Хочу продолжить выступать за «Динамо» и остаться после завершения карьеры в этом клубе»

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунев в интервью «СЭ» отметил, что хочет продлить контракт с клубом.

— Ты не провел достаточное количество матчей для автоматического продления контракта, но генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров анонсировал, что переговоры будут. Уже начались?

— Я читал, что сказал Павел Константинович, но переговоров и какой-то конкретики по контракту пока нет. Конечно, я хочу продолжить выступать за «Динамо», выиграть трофей и остаться после завершения карьеры в этом клубе. Поэтому никаких альтернативных вариантов не рассматриваю.

34-летний Лунев имеет действующий контракт до конца июня. В этом сезоне он пропустил 20 голов в 17 матчах и сыграл 4 раза на ноль.