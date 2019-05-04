Вратарь "Арсенала" Артур Нигматуллин после домашнего матча 27-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" (2:0) подчеркнул, что не думал о том, что победа туляков принесла чемпионство "Зениту". Сине-бело-голубые стали недосягаемыми для преследователей, первым из которых были теперь экс-чемпионы железнодорожники.

– Честно говоря, еще даже не думали об этом, что решили судьбу чемпионства. У нас свои задачи – стараемся набирать очки и двигаться выше и выше. Сейчас поосмотрим новости. (Улыбается.)

– Лига Европы все ближе? Если выиграете все матчи, а "Спартак" допустит осечку...

– Скажу банальную вещь: идем от игры к игре, стараемся набирать максимум очков. Загадывать не будем, будем стараться побеждать, а как сложится – так сложится, увидим.

– "Арсенал" – гроза фаворитов?

– Да нет. Просто при такой поддержке болельщиков, когда играем дома, стадион гонит и появляются дополнительные эмоции, стимул. Это классно. (Артем Агапов)

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