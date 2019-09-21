Вратарь «Ахмата» Гудиев выбыл на шесть недель

Голкипер «Ахмата» Виталий Гудиев пропустит до шести недель. Во втором тайме матча 9-го тура с «Ростовом» (1:2) голкипер грозненцев получил травму, сообщает Twitter грозненцев.

Обследование МРТ выявило у Гудиева надрыв внутренней косой мышцы живота справа.

В нынешнем сезоне 24-летний голкипер провел 4 матча в премьер-лиге и пропустил 6 голов.

Виталий Гудиев выбыл сроком до шести недель. Во втором тайме матча с «Ростовом» голкипер грозненцев получил травму. Обследование МРТ выявило у Гудиева надрыв внутренней косой мышцы живота справа. Желаем Виталию Гудиеву скорейшего выздоровления и возвращения в строй! pic.twitter.com/PP5Xlf3dvi — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) September 21, 2019

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