РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Вратарь «Ахмата» Гудиев выбыл на шесть недель

13:15
Теги:

Голкипер «Ахмата» Виталий Гудиев пропустит до шести недель. Во втором тайме матча 9-го тура с «Ростовом» (1:2) голкипер грозненцев получил травму, сообщает Twitter грозненцев.

Обследование МРТ выявило у Гудиева надрыв внутренней косой мышцы живота справа.

В нынешнем сезоне 24-летний голкипер провел 4 матча в премьер-лиге и пропустил 6 голов.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир