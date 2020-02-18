Врачи тульского «Арсенала» оказали первую помощь пассажиру самолета
18 февраля 2020, 00:00
Тульский «Арсенал» прибыл на третий сбор зимы-2020 в турецкий Белек. В Анталью оружейники отправились регулярным рейсом из Шереметьево.
Как сообщает пресс-служба красно-желтых, во время полета один из пассажиров почувствовал себя плохо и потерял сознание. Ему на помощь пришли главный врач «Арсенала» Александр Резепов и врач команды Эдуард Пысин. Они быстро поставили диагноз и оказали квалифицированную помощь пассажиру, а по прилете в аэропорт Антальи передали его в руки турецких медиков.
Команда Игоря Черевченко будет работать в Турции до 29 февраля, а потом отправится в Сочи на первый матч после зимней паузы в 20-м туре РПЛ (игра — 1 марта).
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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