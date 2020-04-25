Врачи рассказали о состоянии Тарханова, госпитализированного с двусторонним воспалением легких
19:00
Состояние тренера бывшего тренера ЦСКА, «Урал» и «Крылья Советов» Александра Тарханова врачи оценивают, как средней тяжести.
— Я в больнице с двусторонним воспалением легких, тест на COVID отрицательный, — цитирует РБК Тарханова.
С весны 2019 года и по настоящий момент 65-летний Тарханов является главным тренером «Пюника». Также он тренировал «Химки», «Терек», «Сатурн» и «Торпедо» и ЦСКА, а с 1994 по 1996 год был тренером сборной России.
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