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Врачи рассказали о состоянии Тарханова, госпитализированного с двусторонним воспалением легких

19:00
Александр Тарханов. Фото ФК «Крылья Советов»
Александр Тарханов. Фото ФК «Крылья Советов»
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Состояние тренера бывшего тренера ЦСКА, «Урал» и «Крылья Советов» Александра Тарханова врачи оценивают, как средней тяжести.

— Я в больнице с двусторонним воспалением легких, тест на COVID отрицательный, — цитирует РБК Тарханова.

С весны 2019 года и по настоящий момент 65-летний Тарханов является главным тренером «Пюника». Также он тренировал «Химки», «Терек», «Сатурн» и «Торпедо» и ЦСКА, а с 1994 по 1996 год был тренером сборной России.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/5ea456979a79473bfedacf0f?ruid=UET9B14l4pBR3FulAwyOAg==

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