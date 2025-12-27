Ларин назвал лучших российских молодых игроков в 2025 году
Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин в комментарии «СЭ» назвал лучших молодых российских футболистов в 2025 году.
«Батраков, Кисляк — однозначно здесь. И еще Пиняев все-таки. Первые полгода у него были хорошими, а концовка получилась скомканной из-за травм. Батраков однозначно лидер команды и уже даже сборной. Кисляк играет так, будто ему уже 30 лет», — сказал Ларин «СЭ».
В этом сезоне на счету 20-летнего Батракова 23 матча за «Локомотив», 15 мячей и 6 голевых передач.
20-летний Кисляк провел 27 игр за ЦСКА, забил 5 мячей и отдал 5 ассистов.
21-летний Пиняев сыграл в 9 играх за железнодорожников и забил один гол.
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|Зенит
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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