Ларин назвал лучших российских молодых игроков в 2025 году

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин в комментарии «СЭ» назвал лучших молодых российских футболистов в 2025 году.

«Батраков, Кисляк — однозначно здесь. И еще Пиняев все-таки. Первые полгода у него были хорошими, а концовка получилась скомканной из-за травм. Батраков однозначно лидер команды и уже даже сборной. Кисляк играет так, будто ему уже 30 лет», — сказал Ларин «СЭ».

В этом сезоне на счету 20-летнего Батракова 23 матча за «Локомотив», 15 мячей и 6 голевых передач.

20-летний Кисляк провел 27 игр за ЦСКА, забил 5 мячей и отдал 5 ассистов.

21-летний Пиняев сыграл в 9 играх за железнодорожников и забил один гол.