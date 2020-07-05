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«Возможное чемпионство не давит». Семак — о матче с «Краснодаром»

5 июля 2020, 20:26
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что возможное чемпионство не давит на команду в преддверии матча 26-го тура Тинькофф чемпионата России против «Краснодара». Клуб из Санкт-Петербурга стать чемпионом страны, если наберет три очка в этом матче.

— Возможное чемпионство не давит, — сказал Семак в интервью «Матч Премьер». — Все зависит от нас, надо ориентироваться на свою игру. Ничего не меняется: надо выходить и сражаться, играть на победу.

Жара — не проблема. Но внесет коррективы в течение игры. Очень сложно играть интенсивно при такой погоде.

Все чувствуют себя нормально. Если кто-то будет уставать, будем менять. Будем ставить тех, кто лучше готов. У нас играет команда. Умение выйти и помочь команде — это очень важный аспект.

«Краснодар» — очень симпатичная команда. Нас ждет интересная игра.

Краснодар — Зенит

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