«Предоставим скидки женам футболистов». Александр Самедов рассказал о новом бизнесе

Экс-полузащитник сборной России, «Спартака», «Локомотива», «Динамо» и «Москвы» Александр Самедов в интервью «СЭ» оценил футболистов, ставших комментаторами, и ответил на вопросы о своем новом предприятии.

— И, как вам жизнь человека, которому уже не надо вкалывать на тренировках и рваться к чужим воротам под рев фанатов: «Са-мед! Са-мед!»? — вопрос Самедову

— Если честно, грустновато без всего этого. Не зря великий Пеле, как-то сказал, что футболист умирает дважды — в первый раз, когда заканчивает играть, а во второй, когда позовет Господь. Но жизнь продолжается. И главное в ней сейчас трое сыновей — это наша с женой Юлей самая большая забота. Также занимаемся бытовыми и бизнес-делами, есть ресторан, который требует внимания. Недавно еще один проект запустили...

— Сейчас бывшие футболисты заполонили телеэфир. Вас не приглашали выступить в роли комментатора?

— Комментатором — нет. А поучаствовать в программе в качестве эксперта предлагали. Но меня пока это не тянет — не получается по времени. Своих дел хватает.

— Мне нравится, как раскованно, с иронией и профессионально ведут себя в эфире Андрей Аршавин, Александр Мостовой, Роман Широков, Владимир Быстров. А вы кого назвали бы?

— Их и назвал бы. Еще отметил бы каждого за умение доходчиво и просто излагать свои мысли. Чего некоторым, кто бывает в студии, явно не хватает.

— А, как вам, недавно появившийся на экране Андрей Тихонов?

— Андрей отлично смотрится, но достаточно аккуратен в высказываниях.

— Что значит аккуратен?

— Все-таки Тихонов действующий тренер, хотя сейчас и не работает. А этот статус обязывает его быть моментами более сдержанным в суждениях и оценках. И я его понимаю.

— В июле вы сказали, что параллельно с рестораном, взялись за еще заодно бизнес-направление — пластическую хирургию. Уже можно записываться на прием?

— Если честно, я в этом ничего не понимаю. И выступаю только в роли инвестора. А занимаются этим профессионалы. Сейчас идут последние приготовления. Если кто-то хочет грудь увеличить, губы, нос поправить — милости просим.

- Женам футболистов скидки предусмотрены?

— Возможно. Но сначала посмотрим наш прайс, сравним с ценами конкурентов, а уже потом примем решение. (Александр Львов)

Александр Самедов — о «Спартаке» и Тедеско, полезных качествах Зобнина и Бакаева, уходе Глушакова и Еременко, будущем Кокорина и Мамаева, возвращении Акинфеева в сборную и силе Черчесова