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«Восхищались» Казарцевым, когда это еще не было мейнстримом». ЦСКА вспомнил, как критиковал арбитра

16:22
Василий Казарцев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Василий Казарцев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Пресс-служба ЦСКА вспомнила свой прошлогодний твит, критикующий арбитра Василия Казарцева после матча чемпионата России против «Краснодара» (1:1). В видеоролике армейцы собрали все ошибки судьи.

«Восхищались» Казарцевым, когда это еще не было мейнстримом", — говорится в сообщении ЦСКА.

 

На днях Казарцев подвергся резкой критике за судейство матча 1-го тура Тинькофф-РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2).

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