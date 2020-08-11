«Восхищались» Казарцевым, когда это еще не было мейнстримом». ЦСКА вспомнил, как критиковал арбитра
16:22
Пресс-служба ЦСКА вспомнила свой прошлогодний твит, критикующий арбитра Василия Казарцева после матча чемпионата России против «Краснодара» (1:1). В видеоролике армейцы собрали все ошибки судьи.
«Восхищались» Казарцевым, когда это еще не было мейнстримом", — говорится в сообщении ЦСКА.
«Восхищались» Казарцевым, когда это еще не было мейнстримом ?#абыллипенальти https://t.co/mf3mtKiRgN— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 11, 2020
На днях Казарцев подвергся резкой критике за судейство матча 1-го тура Тинькофф-РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2).
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