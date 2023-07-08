Волженкин — о подписании Роберто Фернандеса: «Он сможет стать ярким явлением в РПЛ»

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин прокомментировал подписание защитника «Боливара» Роберто Фернандеса на правах аренды.

«Фернандес — один из лучших футболистов страны, который, несмотря на свой возраст, уже имеет большой опыт матчей в Кубке Либертадорес и за сборную Боливии, что уже многое говорит о его уровне. Мы достаточно долго изучали Роберто, «вели» его все последние месяцы, Сергей Николаевич очень хотел видеть его в «Балтике». Я уверен, что, адаптировавшись к жизни в России и футболу нашей команды, он сможет стать ярким явлением в Премьер-Лиге. Роберто очень мотивирован показать себя в Европе и ради перехода в «Балтику» согласился на серьезное понижение в зарплате», — цитирует Волженкина «Спорт День за Днем».

23-летний игрок перешел в «Балтику» на правах аренды сроком на один сезон с приоритетным правом выкупа.

Портал Transfermarkt оценивает левого защитника в 1 миллион евро, его контракт с «Боливаром» действует до конца 2024 года.