Волженкин — о подписании Роберто Фернандеса: «Он сможет стать ярким явлением в РПЛ»
Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин прокомментировал подписание защитника «Боливара» Роберто Фернандеса на правах аренды.
«Фернандес — один из лучших футболистов страны, который, несмотря на свой возраст, уже имеет большой опыт матчей в Кубке Либертадорес и за сборную Боливии, что уже многое говорит о его уровне. Мы достаточно долго изучали Роберто, «вели» его все последние месяцы, Сергей Николаевич очень хотел видеть его в «Балтике». Я уверен, что, адаптировавшись к жизни в России и футболу нашей команды, он сможет стать ярким явлением в Премьер-Лиге. Роберто очень мотивирован показать себя в Европе и ради перехода в «Балтику» согласился на серьезное понижение в зарплате», — цитирует Волженкина «Спорт День за Днем».
23-летний игрок перешел в «Балтику» на правах аренды сроком на один сезон с приоритетным правом выкупа.
Портал Transfermarkt оценивает левого защитника в 1 миллион евро, его контракт с «Боливаром» действует до конца 2024 года.
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12
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15
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16
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Динамо – Краснодар
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Сочи – Балтика
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