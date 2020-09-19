«Волновались как за себя». «Зенит» — о прокате талисмана «Урала» на мотоцикле
16:55
Перед матчем 4-го тура Тинькофф РПЛ «Урал» — «Зенит» состоялась традиционная церемония на стадионе в Екатеринбурге. Маскот домашней команды проехал с флагом клуба на мотоцикле.
Напомним, что недавно случился забавный эпизод. Маскот екатеринбургского клуба Шмель на скорости выпал из люльки мотоцикла, когда совершал круг почета вокруг поля.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 8-й тур. «Рубин» — «Спартак» и другие матчи
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