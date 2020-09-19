Перед матчем 4-го тура Тинькофф РПЛ «Урал» — «Зенит» состоялась традиционная церемония на стадионе в Екатеринбурге. Маскот домашней команды проехал с флагом клуба на мотоцикле.

Напомним, что недавно случился забавный эпизод. Маскот екатеринбургского клуба Шмель на скорости выпал из люльки мотоцикла, когда совершал круг почета вокруг поля.