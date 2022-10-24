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Сегодня, 13:05

Спиридонов: «Мелешину и Зорину дают шанс. Очень рад, что они за него цепляются!»

Спиридонов оценил игру Мелешина и Зорина за «Спартак»
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Чемпион Европы-2013 по волейболу и болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в комментарии «СЭ» прокомментировал победу красно-белых над «Химками» (5:0) в 14-м туре РПЛ.

«Игра Николсона? Первый гол забил не он, а защитник «Химок». Во время второго гола он оказался в нужное время и в нужном месте. Ничего не испортил. Он прибавляет, но как болельщик я ожидаю большего. Мелешину и Зорину дают шанс. Очень рад, что они за него цепляются! Молодцы, надеюсь, они продолжат в том же духе», — сказал Спиридонов «СЭ».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 29 очками в 14 матчах. «Химки» идут на 15-й строчке (9 очков).

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
Алексей Спиридонов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Спиридонов — о «Химках»: «Это не команда. На сегодняшний день они смотрятся как сброд!»

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 1 : 0
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 10
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 14 1 2
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