Влашич считает, что заслуженно стал лучшим в России

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мнением о том, что стал лучшим игроком года РПЛ по версии «СЭ».

— Вы стали лучшим игроком года по итогам представительного опроса. Сами считаете 2020-й лучшим в карьере?

— Согласен с этими мнениями. Думаю, что 2020-й вышел очень удачным и что я абсолютно заслуженно выиграл этот приз, — сказал Влашич в интервью «СЭ». — Отдаю себе отчет в том, что прибавляю, прогрессирую. Это правильное мнение — каждый футболист должен думать, что он самый лучший, что заслуживает любых наград. Считаю, что 2019-й получился хорошим, 2020-й — лучше, а 2021-й станет еще лучше. Моя задача — прибавлять, прогрессировать.

— Получается, вы этот приз никому не отдадите, раз каждый следующий год будет лучше прежнего?

— Каждый год нужно расти. Если только кто-то станет в два раза сильнее себя предыдущего, тогда заберет эту награду. А так да, никому не отдам.

— До вас в последние годы приз получали Смолов, Промес и дважды Дзюба. У вас есть что-то общее с ними?

— Знаю Промеса, он великолепно здесь выступал, это замечательный игрок. Дзюба тоже заслуживал награды: то, что он делает в клубе и сборной, — просто выдающиеся достижения. Если честно, не особо люблю себя сравнивать с другими людьми, хотя мне приятно быть в компании этих больших футболистов. Но я стараюсь идти по своему пути, не смотреть по сторонам, сосредоточиться на моих выступлениях.

(Артем Калинин)

Полностью интервью с Николой Влашичем читайте здесь.