«Влашич помог бы. Но как его заполучить?» Орлов хотел бы видеть лидера ЦСКА в «Зените»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов считает, что полузащитник ЦСКА Никола Влашич мог бы усилить «Зенит». Ранее комментатор говорил про хорвата, что тот «хороший игрок, но не выдающийся».

— Вот хорват помог бы. Но как его заполучить? Придется платить большие деньги. И потом — я не слышал, чтобы Никола говорил о желании перейти в «Зенит». Насколько понимаю, Влашич нацелен на карьеру в Европе.

Сейчас сложно приобрести качественных легионеров. К нам особо никто не хочет ехать, так как российский футбол явно не прогрессирует. Значит, нужно воспитывать своих новых Аршавиных. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Геннадия Орлова читайте здесь