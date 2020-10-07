Экс-капитан «Зенита», а сейчас главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов оценил перспективы российских клубов в Лиге чемпионов.

— О «Лацио», дортмундской «Боруссии» и «Брюгге» имеете представление?

— О «Брюгге» — в меньшей степени. Команда крепкая, на своем поле точно любому кровь попортит. В «Лацио» шикарный подбор игроков, вон как в воскресенье «Интер» гоняли. «Боруссия» — тоже не подарок. Там собраны очень быстрые футболисты, сдержать их тяжело. К тому же 30 процентов болельщиков, которые будут допущены на стадион, устроят команде горячую поддержку. В общем, «Зениту» за выход из группы придется сильно пободаться.

— Чего ждать в Лиге от «Локомотива» и «Краснодара»?

— От «Локомотива» — ничего не ждать. Опередить «Баварию» и «Атлетико» нереально. А у «Краснодара» многое в игре завязано на Вандерсоне. С ним и без него это две разные команды. Если бразилец успеет восстановиться после травмы и набрать форму, есть шанс побороться за второе место.

— С «Севильей»?

— С «Челси»! Считаю «Севилью» фаворитом в этой группе. Команда фантастически организованная, против той же «Барсы» играла с очень высокой линией обороны. Все защитники обладают великолепной скоростью, грамотно работает подстраховка. На мой взгляд, сейчас «Севилья» сильнее «Челси».

— Возвращаясь к Вандерсону. Вы так высоко его ставите?

— Ну конечно! Это один из лучших футболистов нашего чемпионата!

— Ранний вылет из еврокубков «Динамо» и «Ростова» — объективный показатель уровня РПЛ? Или ошибки отдельных тренеров?

— Нельзя все валить только на тренеров. Футболисты тоже виноваты. Кто, например, заставлял Глебова удаляться в такой важной встрече? А «Динамо» сгубил недонастрой. Я же смотрел матч. По глазам игроков было видно, что они думали: «Да ладно, мы все равно победим!» Вот и поплатились.

— Так дно РПЛ или нет?

— Какое дно, о чем вы?! Зачем принижать собственный чемпионат? Да, мы прилично отстаем от топ-5 и не получаем огромных денег от телевидения, но наша лига точно не самая слабая в Европе. (Александр Кружков)