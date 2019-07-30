Владислав Радимов: "Кононов – сильный тренер, но в "Спартаке" почему-то никак не определится со стартовым составом"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов - о работе Олега Кононова в "Спартаке".

– Кононов – сильный тренер, что доказал работой в предыдущих клубах. Но в "Спартаке" почему-то никак не определится со стартовым составом. Это мешает. Маленький пример. И на предсезонке, и в первом матче с "Сочи" он выпускает в основе Ломовицкого. Проходит второй тур – парня неожиданно отдают в аренду "Арсеналу"!

– И что?

– Возникает вопрос – зачем же ты наигрывал Ломовицкого в составе? Я бы еще понял, если б его продали за большие деньги – как Ханни в Катар. Но аренда… Где логика? И так у "Спартака" во всем. (Александр Кружков).

Полностью интервью Владислава Радимова - здесь.