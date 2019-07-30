Владислав Радимов: "Кононов – сильный тренер, но в "Спартаке" почему-то никак не определится со стартовым составом"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов - о работе Олега Кононова в "Спартаке".
– Кононов – сильный тренер, что доказал работой в предыдущих клубах. Но в "Спартаке" почему-то никак не определится со стартовым составом. Это мешает. Маленький пример. И на предсезонке, и в первом матче с "Сочи" он выпускает в основе Ломовицкого. Проходит второй тур – парня неожиданно отдают в аренду "Арсеналу"!
– И что?
– Возникает вопрос – зачем же ты наигрывал Ломовицкого в составе? Я бы еще понял, если б его продали за большие деньги – как Ханни в Катар. Но аренда… Где логика? И так у "Спартака" во всем. (Александр Кружков).
Полностью интервью Владислава Радимова - здесь.
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/chempionat-rossii-rpl-premer-liga-cska-zenit-lokomotiv-krasnodar-rostov-radimov-ne-verit-v-chempionstvo-spartaka-1569630/