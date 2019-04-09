Владислав Радимов – Кокорину и Мамаеву: "Терпения, не сойдите с ума"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментровал итоги заседания Пресненского суда в Москве, где проходило слушание свидетелей по инцидентам с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева​ осенью 2018-го.

В суде были заслушаны показания трех свидетелей: Карена Григоряна, Екатерины Бобковой и Игоря Краснова.

– Первый день суда над Кокориным/Мамаевым – это как шоу "за стеклом"! Свидетели, адвокаты, прокурор... Такое ощущение, что это розыгрыш! И это будет длиться пару месяцев...Лучше бы закрытое слушание было. Пацаны, не знаю, что сказать, терпения, не сойдите с ума, – написал Радимов в Твиттере.

Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение.