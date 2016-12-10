Владислав Радимов: "Футболисту не страшно засунуть голову в пасть дракону"

Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов поздравил своих поклонников со Всемирным днем футбола. Этот праздник отмечается ежегодно 10 декабря по решению ООН. Тренер "Зенита-2" отметил, что футболисты являются отважными людьми.

"Отвага и слабоумие – это не про нас! Про нас – отвага. Слабоумие пусть остается другим. А голова в пасти динозавра - это просто приманка! То есть тебя, вроде как, хотят съесть, и даже сам добровольно засовываешь голову ему в пасть... Но ты-то круче, потому что все знаешь про бесстрашие, чувство долга и быстроту реакции. А еще все знаешь про главных помощников в победе: открытость, любовь и страсть к футболу! И когда все это знаешь - точно победишь! Потому и нестрашно засовывать голову в пасть дракона. Голова останется при тебе, а дракон окажется повергнут! Короче, никакому злу, даже огнедышащему, не победить простых парней, играющих в футбол! Как и не победить мечту быть первыми и стремление к этому! В общем, когда жизнь есть футбол, а футбол - жизнь, тогда ничего нестрашно! И как там нас в школе-то учили? "Безумству храбрых поем мы песню!" С Днем футбола, друзья!", - написал Радимов в Instagram.

Фото опубликовано Влад Радимов (@radimov02) Дек 10 2016 в 7:55 PST



