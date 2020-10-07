Владислав Радимов: «Дзюба вымотан»

Экс-капитан «Зенита», а сейчас главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов оценил плюсы и минусы в игре форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбы.

— Со стороны кажется, что «Зенит» топчется на месте.

— Не согласен! Во-первых, без спада весь сезон пройти невозможно. Во-вторых, почему-то никто не задумывается о том, что тренерский штаб готовит команду с прицелом на Лигу чемпионов. Именно там «Зенит» должен быть на пике формы.

— Ваша версия многое объясняет.

— К сожалению, журналистов часто интересуют не о нюансы функциональной подготовки, а совершенно другие вещи.

— Что вам нравится в игре «Зенита», а что — нет?

— Нравится солидность в обороне. Забить «Зениту» очень тяжело. Четверка защитников и два опорных хава здорово перемещаются, четко перекрывают все зоны. Если же говорить о минусах... Хочется, чтобы команда доминировала на протяжении всего матча. Давайте вспомним недавнюю битву со «Спартаком».

— А давайте.

— «Зенит» владел преимуществом, забил логичный гол. Но потом ребята не побежали вперед. Рассуждали, видимо, так — мы хорошо действуем в обороне, шансов «Спартаку» не дадим и спокойно доведем матч до победы. Не получилось. А мне бы хотелось, чтобы в подобной ситуации «Зенит» соперника добивал! Впрочем, здесь все упирается не только в психологию, но и в физические кондиции. На лидеров «Зенита» выпала громадная нагрузка, игроки устали.

— Вы о Дзюбе?

— В том числе. Посмотрите на Дзюбу нынешнего и летнего — разница в объеме движения бросается в глаза. Видно, человек вымотан. Но это неудивительно. Посчитайте, сколько матчей он провел за последние месяцы. Играет-то почти без замен. И в клубе, и в сборной. Нагрузка сумасшедшая! Да и возраст надо учитывать.

— В августе Дзюбе исполнилось 32.

— Вот-вот. Ему просто нужна пауза.

— Но где ее взять? А когда начнется Лига чемпионов, график будет еще сложнее.

— В том-то и дело! Футболисты становятся заложниками напряженного календаря. Такая же картина в Европе. Например, в воскресенье смотрел матч «Барселона» — «Севилья». Начали замечательно, высокие скорости. Но во втором тайме обе команды ходили по полю пешком.

— С Дзюбой разобрались. А почему Малком увял? Ему-то 23.

— В таком графике всем тяжело. Кроме того, не стоит забывать, что восемь месяцев он пропустил из-за травмы. Это не может не повлиять. Да, весной случился яркий всплеск, мы увидели настоящего Малкома, но спад все равно был неизбежен. (Александр Кружков)