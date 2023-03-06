Владислав Кормишин: «Блокировать любых российских спортсменов — неправильно, мне это не нравится»

Российский нападающий «Кийову Спортс» Владислав Кормишин считает несправедливым отстранение России от международных турниров.

«Как обошлись со спортсменами — это несправедливо. Блокировать любых российских спортсменов — неправильно, мне это не нравится. Потому что есть политика, а есть спорт. Это нужно разделять. Не кажется ли мне, что спорт — продолжение политики? Я даже не хочу в это вникать и на этом зацикливаться. Спортсмены выполняют свою работу — не мешайте им с этим. Политики же не выходят в Лиге чемпионов играть. Так же как и футболисты не принимают законы, грубо говоря», — приводит «Чемпионат» слова Кормишина.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных турниров.