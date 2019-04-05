Владислав Игнатьев: "Плотный график никак не мешает "Локомотиву"

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев перед матчем 22-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что красно-зеленым не мешает плотный график.

– Плотный график никак не мешает "Локомотиву", – цитируют "Известия" Игнатьева. – Наоборот, лично я предпочитаю играть с большей частотой, чем раз в неделю.

"Локомотив" – "Зенит": чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 7 апреля 2019, онлайн-трансляция матча – в 19.00 (мск)