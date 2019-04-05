06:05 | Футбол — РПЛ

Владислав Игнатьев: "Плотный график никак не мешает "Локомотиву"

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Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев перед матчем 22-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что красно-зеленым не мешает плотный график.

– Плотный график никак не мешает "Локомотиву", – цитируют "Известия" Игнатьева. – Наоборот, лично я предпочитаю играть с большей частотой, чем раз в неделю.

"Локомотив" – "Зенит": чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 7 апреля 2019, онлайн-трансляция матча – в 19.00 (мск)

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Как закончится матч 22-го тура РПЛ "Локомотив" - "Зенит"?
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https://iz.ru/864167/sevastian-terletckii/lezt-v-derbi-v-rpl-proidut-srazu-dva-reshaiushchikh-matcha

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 22-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Локо" – "Зенит" и другие игры
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