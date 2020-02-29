Владимир Рыков: «В Новосибирске должна быть команда хотя бы уровня ФНЛ»

Защитник «Динамо» Владимир Рыков в интервью «СЭ» поделился мнением о ситуации с футболом в Сибири. Игрок является воспитанником новосибирского «Чкаловца».

— Вы же родом из Новосибирска. Следите за тем, что происходит с футболом в родном городе?

— Да, общаюсь с ребятами. Желаю, чтобы команда поднималась на ноги. Происходящее во второй лиге не очень радует, да и в самом футбольном клубе все время что-то меняется, какие-то передряги возникают. В третьем по численности населения городе России должна быть команда хотя бы уровня ФНЛ.

— Команды группы «Восток» в следующем сезоне раскидают по западным зонам. Справедливо?

— Да, знаю об этом. Не вижу целесообразности летать, например, из Сахалина в Москву или Сочи. К тому же, вырос бюджет, а денег командам низших лиг и так не хватает. Ребята таксуют, по шесть месяцев не получают зарплаты. О каком футболе, о каком развитии можно говорить? Если говорить глобально, то восточнее Екатеринбурга футбол потихоньку вымирает. Чемпионат мира дал толчок, во многих городах появились стадионы и инфраструктура, команды развиваются. Наверное, что-то должно случиться и на Востоке. Может, высшее руководство обязует построить стадионы в крупных городах. Барнаул же футбольный город, Томск, Новокузнецк — тоже, да тот же Новосибирск. (Евгений Белоусов)

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