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Владимир Рыков: «Посмотрел повтор — фол на Чалове был»

19:37
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Защитник «Динамо» Владимир Рыков после победы над ЦСКА (1:0) в матче 14-го тура чемпионата России признал, что нарушал правила на форварде армейцев Федоре Чалове на 18-й минуте встречи.

После просмотра подсказки ВАР рефери Сергей Карасев назначил в этом эпизоде пенальти, который не реализовал хавбек красно-синих Никола Влашич.

— Скажите, было нарушение на Чалове?

— Во время игры показалось, что ничего не было, сыграл чисто. А уже в раздевалке посмотрел повтор — видно, что нарушение было. (Дмитрий Гирин)

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ЦСКА — Динамо

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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