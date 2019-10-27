Защитник «Динамо» Владимир Рыков после победы над ЦСКА (1:0) в матче 14-го тура чемпионата России признал, что нарушал правила на форварде армейцев Федоре Чалове на 18-й минуте встречи.

После просмотра подсказки ВАР рефери Сергей Карасев назначил в этом эпизоде пенальти, который не реализовал хавбек красно-синих Никола Влашич.

— Скажите, было нарушение на Чалове?

— Во время игры показалось, что ничего не было, сыграл чисто. А уже в раздевалке посмотрел повтор — видно, что нарушение было. (Дмитрий Гирин)

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