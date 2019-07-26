Владимир Рыков: "Хотели забить "Уралу" быстрый гол, чтобы спало давление"

Защитник "Динамо" Владимир Рыков прокомментировал победу москвичей над "Уралом" в 3-м туре РПЛ (2:0).
- "Динамо" очень резко начало первый тайм, навязало "Уралу" быструю игру. Это была тренерская установка?
- Конечно, мы дома играем. Хотелось быстро забить, чтобы давление спало.
- На второй тайм "Динамо" вышло с менее уверенным настроем.
- Мы вели 2:0
- Но по скоростям сбавили.
- Я бы не сказал. Просто хотели найти момент на контратаке. Может, чуть успокоились.
- Вы очень давно не играли. Какие ощущения после такого длительного перерыва?
- Естественно, устал, поэтому ушел последним из раздевалки.
- Как вам новый стадион?
- Я уже играл на нем. Сразу победа – значит, ждали меня. (Константин Колмаков, Елена Григорьевская)
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