Владимир Рыков: «Голы «Спартака» получились нелепыми, а Комличенко вышел и сразу создал два момента»

Защитник «Динамо» Владимир Рыков после поражения от «Спартака» (0:2), в матче 20-го тура Тинькофф — чемпионата России отметил, что моменты, которые имели его команда, были больше похожи на голы, чем мячи, которые забил соперник.

— Сейчас спрашивали Бакаева, насколько сложно играть против центрального защитника такого калибра, как вы, и он сказал, что это наоборот проблема для «Динамо». Защитники высокие и Тедеско говорил играть низом. Вы почувствовали новую тактику «Спартака»?

— Я не видел, чтобы «Спартак» играл низом. Они били на двух нападающих и подбирали мяч. Чтобы они играли низом, я не заметил. Они ни разу от нас не убежали. Голы получились нелепые.

— Почему вам не удалось реализовать моменты? У Комличенко были хорошие возможности?

— У него было два момента: перекладина и штанга. Полюс в первом тайме НЖи выбегал. Но мы не использовали свои возможности. А «Спартак» реализовал свои полумоменты. Удача сегодня была на стороне соперника.

— В перерыве что говорил Новиков? Как просил играть?

— Побыстрее, чтобы мы быстрее двигали мяч, больше играли вперед. «Спартак» грамотно накрывал наших защитников и перестраивался.

— Против Соболева сложно было играть?

— Это фактурный футболист, с ним легче играть, чем с быстрыми игроками. Так что ничего сложного.

— Для «Динамо» — это был матч невезения, или все-таки «Спартак» оказался сильнее?

— «Спартак» использовал свои моменты, а мы не использовали более качественные. Они были больше похожи на голы, чем у «Спартака».

— Погода сегодня не мешала играть?

— Да нет. Снег прошел быстро. Поле было хорошее.

— Как оцените игру Комличенко?

— Он вышел и сразу создал два момента, хорошо вошел в игру. Надо забивать.

— Успели в раздевалке поговорить с ребятами?

— Завтра поговорим. Зачем сейчас это делать на горячую голову? Завтра спокойно соберемся на базе и поговорим. (Елена Григорьевская)