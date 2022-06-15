Петржела считает, что Бакаев сможет заиграть в «Зените»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход полузащитника Зелимхана Бакаева в питерский клуб.

«Почему бы и нет? Каждый может играть, если будет хорошо работать на тренировках. Игрок неплохой. Стоило ли остаться в «Спартаке»? Сложно сказать», — сказал Петржела корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил «СЭ», что клуб подписал контракт с 25-летним россиянином.

Бакаев — воспитанник «Спартака». В сезоне-2021/22 футболист забил 3 гола и сделал 8 результативных передач в 36 матчах за красно-белых. Полузащитник покинул московский клуб в начале июня в связи с истечением срока действия контракта.