Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 11:47

Пресняков: «Может быть, Зобнин немного сдал. Но весь «Спартак» стал играть слабее»

Пресняков-старший оценил игру полузащитника «Спартака» Зобнина
Читать «СЭ» в
Роман Зобнин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с «СЭ» оценил игру полузащитника красно-белых Романа Зобнина.

«Нельзя сказать, что он проводит плохие матчи. У него были очень хорошие игры. Ну, немного сдал, может быть. Так вся команда стала играть послабее, неинтересно. Это продолжается довольно долго. Когда вся команда играет не очень, как блистать игроку? Это командный вид спорта», — сказал Пресняков-старший корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

В минувшем сезоне 28-летний Зобнин в 32 матчах во всех турнирах за «Спартак» забил три гола и отдал одну голевую передачу.

Роман Зобнин. Мостовой о Зобнине в «Спартаке»: «В свое время из него сделали звезду»

Роман Зобнин
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Безалкогольное пиво. Сколько можно выпить, чтобы сесть за руль
Рано потерял отца и называет Кадырова братом. История Артура Бетербиева, лучшего сейчас боксера из России
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Сочи» объявил о назначении Гаранина тренером команды
В «Нижнем Новгороде» объявили задачи на сезон
Источник: полузащитник «Спартака» Глушенков вернется в «Крылья Советов»
Гендиректор «Нижнего Новгорода» рассказал о финансовом состоянии клуба
Мостовой о Зобнине в «Спартаке»: «В свое время из него сделали звезду»
Новичок «Химок» Никитин прибыл в расположение подмосковного клуба
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Нижнем Новгороде» объявили задачи на сезон

«Сочи» объявил о назначении Гаранина тренером команды
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости