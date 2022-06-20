Пресняков: «Может быть, Зобнин немного сдал. Но весь «Спартак» стал играть слабее»

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с «СЭ» оценил игру полузащитника красно-белых Романа Зобнина.

«Нельзя сказать, что он проводит плохие матчи. У него были очень хорошие игры. Ну, немного сдал, может быть. Так вся команда стала играть послабее, неинтересно. Это продолжается довольно долго. Когда вся команда играет не очень, как блистать игроку? Это командный вид спорта», — сказал Пресняков-старший корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

В минувшем сезоне 28-летний Зобнин в 32 матчах во всех турнирах за «Спартак» забил три гола и отдал одну голевую передачу.