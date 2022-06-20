В «Нижнем Новгороде» объявили задачи на сезон

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в интервью «СЭ» рассказал, какие задачи стоят перед клубом в предстоящем сезоне.

— С какими задачами вступаете в новый сезон?

— Главное — прочно и уверенно закрепиться в премьер-лиге, не затягивая исход сезона до заключительных туров. Очень важна для нас поддержка зрителей, для которых мы строим команду, способную своей игрой завоевывать еще большую любовь наших болельщиков.

«Нижний Новгород» занял 11-е место в чемпионате России в сезоне-2021/22 с 33 очками в 30 матчах.

Полное интервью Равиля Измайлова «СЭ» здесь