Мостовой о Зобнине в «Спартаке»: «В свое время из него сделали звезду»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался об игре полузащитника красно-белых Романа Зобнина в прошедшем сезоне.

«У Зобнина еще есть потенциал, но немного своеобразный. Он работоспособен, но ждать от него феерических голов или передач не стоит. Это случается, но очень редко. Другое дело, что в свое время из него сделали звезду. Он воспользовался этим и подписал шикарный контракт и сейчас играет спокойно на этом багаже. Время идет, игрок становится старше, а никакого прогресса не видно. Тем не менее, когда он в форме, это хороший помощник для команды в центре поля. Он подходит к возрасту, когда он должен быть лидером», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

В минувшем сезоне 28-летний Зобнин в 32 матчах во всех турнирах за «Спартак» забил три гола и отдал одну голевую передачу.