Пономарев: «ЦСКА сейчас лучшая команда после «Зенита»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнениях о шансах армейцев на вторую строчку в РПЛ.

«Рассматриваю ЦСКА как реальных претендентов на вторую строчку? Обязательно. «Ростов» вчера еле-еле ушел от поражения. Пока команде Карпина везет, но потом фарт закончится, и они полетят. Так что армейцы могут объективно претендовать на второе место.

Главное, что у ЦСКА сложился хороший коллектив. Оборона играет надежно, ребята понимают другу друга и страхуют, полузащита хороша. Обляков разыгрался. Если еще прибавят Карраскаль и Медина, будет здорово. Впереди два нормальных форварда. Чалов и Заболотный опасны в чужой штрафной. Считаю, что ЦСКА успешно завершит чемпионат. Это сейчас лучшая команда после «Зенита», — приводит слова Пономарева «Евро-Футбол.Ру».

ЦСКА на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко в 22 матчах.