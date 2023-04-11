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Сегодня, 13:35

Пономарев: «ЦСКА сейчас лучшая команда после «Зенита»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнениях о шансах армейцев на вторую строчку в РПЛ.

«Рассматриваю ЦСКА как реальных претендентов на вторую строчку? Обязательно. «Ростов» вчера еле-еле ушел от поражения. Пока команде Карпина везет, но потом фарт закончится, и они полетят. Так что армейцы могут объективно претендовать на второе место.

Главное, что у ЦСКА сложился хороший коллектив. Оборона играет надежно, ребята понимают другу друга и страхуют, полузащита хороша. Обляков разыгрался. Если еще прибавят Карраскаль и Медина, будет здорово. Впереди два нормальных форварда. Чалов и Заболотный опасны в чужой штрафной. Считаю, что ЦСКА успешно завершит чемпионат. Это сейчас лучшая команда после «Зенита», — приводит слова Пономарева «Евро-Футбол.Ру».

ЦСКА на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко в 22 матчах.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Владимир Пономарев
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
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