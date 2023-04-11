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Сегодня, 13:24

Личка заявил, что не понимает жалобы коллег на синтетическое поле «Оренбурга»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка признался, что не понимает жалоб коллег на игры против его команды на синтетическом поле, учитывая тот факт, что сам «Оренбург» находится в еще более невыгодном положении.

«У нас легких игр и не бывает. Мы всегда едем на выезд играть на натуральном поле. Вот все жалуются, что в Оренбурге синтетика. Но каждая команда проводит здесь один раз в год. А у нас 15 игр на искусственном поле, а 15 — на натуральном. Причем мы в домашних играх не идем на хитрости. Знаете, некоторые, например, не поливают поле, чтобы мяч ходил медленнее. У нас все честно. Но игроки смену покрытия принимают нормально. Не надо жаловаться, нужно учиться с этим работать», — приводит слова Лички Sport24.

После 22 туров «Оренбург» с 33 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-11-lichka-vse-zhaluyutsya-chto-v-orenburge-sintetika-no-eto-raz-v-god-a-u-nas-15-igr-na-ney-a-15-na-naturalnom-pole
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Марцел Личка
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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 - : -
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Сочи – Краснодар
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