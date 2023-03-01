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Сегодня, 16:30

Экс-директор академии «Локо»: «Худяков сильнее Лантратова. Для меня он первый номер, причем на долгие годы»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Даниил Худяков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» порассуждал о вратарской позиции команды Михаила Галактионова.

— Лантратов, особенно во второй игре, всем доказал, почему его подписали и сделали первым номером команды?

— Для меня Лантратов не является очевидным основным голкипером команды. Даня Худяков, конечно, молодой вратарь, но имеет явное преимущество перед Лантратовым.

— Какое?

— Игра ногами и принятие решений в тот момент, когда он отдает передачу: как, куда, кому.

— Почему же Галактионов делает ставку на экс-вратаря «Химок»?

— Чисто психологический момент. Молодой тренер доверяет опытному голкиперу. Но в плане стратегии это может навредить клубу. Лично я считаю Худякова первым номером «Локо», причем на долгие годы.

— Но сейчас у команды Галактионова нет права на ошибку. Не считаете, что как голкипер Лантратов опытнее и надежнее Худякова?

— Не соглашусь с вами. Всегда можно найти оправдание, когда нужно ставить вроде бы более надежного вратаря. Если отталкиваться в этом вопросе только от опыта, а не от футбольных качеств, то всегда будет играть более возрастной вратарь. На мой взгляд, по всем параметрам, кроме опыта, Даня сильнее Ильи.

— В том числе и в игре на линии?

— Вне всякого сомнения! Считаю, что ни по одному вратарскому качеству Лантратов не превосходит Худякова.

Лантратов стал игроком «Локомотива» в конце декабря 2022 года, подписав с клубом контракт на 3,5 года.

После 17 туров «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.

Полное интервью с Владимиром Кузьмичевым читайте на сайте «СЭ»

Владимир Кузьмичев
Даниил Худяков
Илья Лантратов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
4
4
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«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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