Экс-директор академии «Локо»: «Худяков сильнее Лантратова. Для меня он первый номер, причем на долгие годы»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» порассуждал о вратарской позиции команды Михаила Галактионова.

— Лантратов, особенно во второй игре, всем доказал, почему его подписали и сделали первым номером команды?

— Для меня Лантратов не является очевидным основным голкипером команды. Даня Худяков, конечно, молодой вратарь, но имеет явное преимущество перед Лантратовым.

— Какое?

— Игра ногами и принятие решений в тот момент, когда он отдает передачу: как, куда, кому.

— Почему же Галактионов делает ставку на экс-вратаря «Химок»?

— Чисто психологический момент. Молодой тренер доверяет опытному голкиперу. Но в плане стратегии это может навредить клубу. Лично я считаю Худякова первым номером «Локо», причем на долгие годы.

— Но сейчас у команды Галактионова нет права на ошибку. Не считаете, что как голкипер Лантратов опытнее и надежнее Худякова?

— Не соглашусь с вами. Всегда можно найти оправдание, когда нужно ставить вроде бы более надежного вратаря. Если отталкиваться в этом вопросе только от опыта, а не от футбольных качеств, то всегда будет играть более возрастной вратарь. На мой взгляд, по всем параметрам, кроме опыта, Даня сильнее Ильи.

— В том числе и в игре на линии?

— Вне всякого сомнения! Считаю, что ни по одному вратарскому качеству Лантратов не превосходит Худякова.

Лантратов стал игроком «Локомотива» в конце декабря 2022 года, подписав с клубом контракт на 3,5 года.

После 17 туров «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.

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