Полузащитник «Крыльев Советов» Рахманович: «Мой любимый русский игрок — Аршавин»

Боснийский полузащитник «Крыльев Советов» Амар Рахманович рассказал, кого считает своим любимым российским футболистом.

— Россия обыграла бы Боснию сейчас?

— Не уверен, но ваша команда безумно понравилась мне на домашнем ЧМ. И четвертьфинал — классный результат. Мой любимый русский игрок — Аршавин. Блистал в «Арсенале»! — приводит Sport24 слова Рахмановича.

— С ним в пиковой форме могли бы пройти на ЧМ еще дальше.

— Андрей не играл в 2018-м? Да ладно, как так?

Рахманович перешел в «Крылья Советов» в 2022 году. Ранее он выступал за турецкий «Коньяспор».